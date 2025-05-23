Гвардиола назвал двух спортсменов, которые изменили мир

Главный тренер «Манчестер Сити»назвал двух атлетов, которые совершили переворот в мире спортивной индустрии и вывели ее на новый уровень.

«Я бы назвал Майкла Джордана и Тайгера Вудса — две иконы, изменившие спорт во всем мире. Джордан поднял баскетбол на новый уровень, а Вудс совершил революцию в гольфе», — цитирует испанского специалиста издание Marca.

Майкл Джордан выступал в НБА за «Чикаго Буллз» и стал в его составе 6-кратным чемпионом, также в его активе две золотые медали Олимпийских игр.

Вудс — 15-кратный победитель турниров «Мэйджор», рекордсмен в гольфе и один из самых титулованных игроков в истории этого вида спорта.

Гвардиола считается одним из величайших тренеров в истории футбола, сейчас возглавляет «Манчестер Сити».