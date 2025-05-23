Стало известно, сколько готов платить «Аль-Хиляль» Бруну Фернандешу

Саудовский клубпроявляет серьезный интерес к полузащитнику и капитану

Как сообщает портал Give me Sport, «Аль-Хиляль» предоставил 30-летнему португальцу 72 часа на принятие решения о переходе. Клуб готов предложить Фернандешу зарплату в размере около 700 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 30–35 миллионов евро в год с бонусами), а также дополнительные финансовые бонусы.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в 56 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Сам полузащитник готов рассмотреть уход из «Манчестер Юнайтед», особенно после неудачного сезона команды и отсутствия в еврокубках в следующем сезоне.