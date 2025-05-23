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    Стало известно, сколько готов платить «Аль-Хиляль» Бруну Фернандешу

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Саудовский клуб «Аль-Хиляль» проявляет серьезный интерес к полузащитнику и капитану «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Как сообщает портал Give me Sport, «Аль-Хиляль» предоставил 30-летнему португальцу 72 часа на принятие решения о переходе. Клуб готов предложить Фернандешу зарплату в размере около 700 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 30–35 миллионов евро в год с бонусами), а также дополнительные финансовые бонусы.

    В текущем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в 56 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Сам полузащитник готов рассмотреть уход из «Манчестер Юнайтед», особенно после неудачного сезона команды и отсутствия в еврокубках в следующем сезоне.

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