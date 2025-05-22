Пеллегрини: Мы не считаем, что «Челси» — фаворит финала Лиги конференций

Наставник «Бетиса»рассказал, чего ждет от финала Лиги конференций против «Челси». Встреча пройдет 28 мая.

«У меня только положительные слова об Энцо Мареске. Мне повезло работать с ним, когда он был еще игроком в последние годы его карьеры. Позже он работал со мной в "Вест Хэме".

Он менеджер, у которого будет отличная карьера, да и на самом деле, она у него уже есть. Он сделал важные вещи, получил повышение в "Лестер" и "Челси", он показал свои способности. Он всегда намерен учиться, узнавать новое, он тренер с большим будущим и настоящим, в котором он демонстрирует свои способности.

Я не знаю, кто может быть фаворитом. Без сомнения, бюджет "Челси" отличается, инвестиции у них другие, но это должно отражаться на поле, а это совсем другое. Мы не считаем, что "Челси" — фаворит; мы собираемся выйти и побеждать с первой минуты. Возможно, многие тренеры снижают давление таким образом, но мы должны выйти и победить с первой минуты», — цитирует Пеллегрини Marca.