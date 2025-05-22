ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бреннан Джонсон — автор победного голаПроклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал Лигу Европы у «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Пеллегрини: Мы не считаем, что «Челси» — фаворит финала Лиги конференций

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Футбол Испании Бетис Футбол Англии Челси Лига конференций
    Наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини рассказал, чего ждет от финала Лиги конференций против «Челси». Встреча пройдет 28 мая.

    Мануэль Пеллегрини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мануэль Пеллегрини

    «У меня только положительные слова об Энцо Мареске. Мне повезло работать с ним, когда он был еще игроком в последние годы его карьеры. Позже он работал со мной в "Вест Хэме".

    Он менеджер, у которого будет отличная карьера, да и на самом деле, она у него уже есть. Он сделал важные вещи, получил повышение в "Лестер" и "Челси", он показал свои способности. Он всегда намерен учиться, узнавать новое, он тренер с большим будущим и настоящим, в котором он демонстрирует свои способности.

    Я не знаю, кто может быть фаворитом. Без сомнения, бюджет "Челси" отличается, инвестиции у них другие, но это должно отражаться на поле, а это совсем другое. Мы не считаем, что "Челси" — фаворит; мы собираемся выйти и побеждать с первой минуты. Возможно, многие тренеры снижают давление таким образом, но мы должны выйти и победить с первой минуты», — цитирует Пеллегрини Marca.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада уверенно пройдет в следующий раунд
  • Канада — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • США вытеснят финнов из борьбы
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Швеция выбьет из борьбы действующего чемпиона
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Канада — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Твенте — НЕК Неймеген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Дордой
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азиягол — Алай
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Попырин — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры