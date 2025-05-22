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    Источник: Итальяно хочет остаться в «Болонье»

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    Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно хочет остаться, несмотря на интерес со стороны «Милана». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Винченцо Итальяно
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    Винченцо Итальяно

    По информации источника, Итальяно склоняется к тому, чтобы остаться в своем нынешнем клубе или, по крайней мере, отдать приоритет переговорам о продлении контракта. Он будет готов уйти только в том случае, если у него возникнут разногласия с руководством клуба по спортивным и финансовым вопросам.

    Ранее сообщалось, что 47-летний наставник является главным кандидатом на пост главного тренера «Милана».

    Итальяно возглавил «россоблу» летом 2024 года и завоевал в первый же сезон вместе с командой Кубок Италии, обыграв в финале «Милан» со счетом 1:0.

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