Источник: Итальяно хочет остаться в «Болонье»

Главный тренерхочет остаться, несмотря на интерес со стороны. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, Итальяно склоняется к тому, чтобы остаться в своем нынешнем клубе или, по крайней мере, отдать приоритет переговорам о продлении контракта. Он будет готов уйти только в том случае, если у него возникнут разногласия с руководством клуба по спортивным и финансовым вопросам.

Ранее сообщалось, что 47-летний наставник является главным кандидатом на пост главного тренера «Милана».

Итальяно возглавил «россоблу» летом 2024 года и завоевал в первый же сезон вместе с командой Кубок Италии, обыграв в финале «Милан» со счетом 1:0.