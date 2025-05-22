Булыкин: Шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство оцениваю 50 на 50

Бывший нападающий сборной Россииоценил борьбу за чемпионский титул в этом сезоне перед последним туром.

«Как сыграют Зенит и Краснодар в последнем туре? "Зенит" должен выиграть. Хоть и "Ахмат" не хочет вылетать, но у "Зенита" больше мотивация и качественнее футболисты, поэтому здесь они выиграют. А вот как "Краснодар" сыграет с "Динамо" — большой вопрос, учитывая, что в прошлом году Краснодар сделал неприятности для "Динамо", которое боролось за чемпионство. Думаю, "Динамо" захочет вернуть должок и также испортить жизнь "Краснодару".

Шансы на чемпионство оцениваю 50 на 50. Хотя все зависит от "Краснодара", но мне кажется, "Динамо" может упереться и не дать "Краснодару" просто так выиграть этот матч, несмотря на то, что они играют у себя дома и могут оформить чемпионство.

Здорово, что у нас в чемпионате есть такая интрига и то, что решается все в последних матчах. Думаю, очень много болельщиков футбола будут смотреть эти матчи. Это здорово для нашего чемпионата, что у нас теперь все уровнялись и все бьются за чемпионство. И не только за чемпионство, но и за бронзовые медали, за сохранение места в Премьер-лиге», — цитирует Булыкина Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Перед матчами последнего тура у «Краснодара» на одно больше, чем у «Зенита».