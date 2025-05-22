ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бреннан Джонсон — автор победного голаПроклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал победу в Лиге Европы у «МЮ»
    Все новости спорта

    Булыкин: Шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство оцениваю 50 на 50

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил борьбу за чемпионский титул в этом сезоне перед последним туром.

    Дмитрий Булыкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Булыкин

    «Как сыграют Зенит и Краснодар в последнем туре? "Зенит" должен выиграть. Хоть и "Ахмат" не хочет вылетать, но у "Зенита" больше мотивация и качественнее футболисты, поэтому здесь они выиграют. А вот как "Краснодар" сыграет с "Динамо" — большой вопрос, учитывая, что в прошлом году Краснодар сделал неприятности для "Динамо", которое боролось за чемпионство. Думаю, "Динамо" захочет вернуть должок и также испортить жизнь "Краснодару".

    Шансы на чемпионство оцениваю 50 на 50. Хотя все зависит от "Краснодара", но мне кажется, "Динамо" может упереться и не дать "Краснодару" просто так выиграть этот матч, несмотря на то, что они играют у себя дома и могут оформить чемпионство.

    Здорово, что у нас в чемпионате есть такая интрига и то, что решается все в последних матчах. Думаю, очень много болельщиков футбола будут смотреть эти матчи. Это здорово для нашего чемпионата, что у нас теперь все уровнялись и все бьются за чемпионство. И не только за чемпионство, но и за бронзовые медали, за сохранение места в Премьер-лиге», — цитирует Булыкина Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед матчами последнего тура у «Краснодара» на одно больше, чем у «Зенита».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада уверенно пройдет в следующий раунд
  • Канада — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • США вытеснят финнов из борьбы
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Швеция выбьет из борьбы действующего чемпиона
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Канада — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Твенте — НЕК Неймеген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Насаф — АГМК
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.41
  • Прогноз на матч Андижан — Сурхан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хулбук — Хосилот
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры