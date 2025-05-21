Тюкавин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Динамо»

Нападающий московскогоподелился мыслями перед матчем 30-го тура РПЛ против

«У нас, чтобы завоевать медали, остается единственный шанс — надо побеждать и ждать осечки ЦСКА.

Для нас сейчас главное — победить в "Краснодаре", это будет матчем сезона для нас. Но желания отомстить за прошлый год у нас нет. Главное — победа», — цитирует Тюкавина «ВсеПроСпорт».

Матч заключительного 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 24-го мая в 16:30 мск. «Быки» смогут стать чемпионами России, если обыграют «бело-голубых».