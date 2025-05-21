ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мераб Двалишвили5 причин, почему Двалишвили победит О’Мэлли в реванше
    Все новости спорта

    «Аль-Иттихад» нацелился на лидера «Ньюкасла»

    Футбол Трансферы Саудовская Про-Лига Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль
    Саудовский «Аль-Иттихад» намерен подписать хавбека «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса, сообщает ESPN.

    Бруну Гимарайнш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Гимарайнш

    За 27-летнего бразильца саудиты готовы выложить 120 млн евро, именно такая сумма отступных указана в контракте футболиста. Пока окружение футболиста взяло паузу на раздумье после встречи с руководством «Аль-Иттихада» на прошлой неделе.

    К Бруну Гимарайншу проявляет интерес также еще один саудовский клуб — «Аль-Хиляль».

    За «сорок» полузащитник играет с января 2022 года, всего сыграл за команду 153 матча, забил 22 мяча и сделал 24 ассиста.

  • Будущие звезды. Хёйсен, Нванери, Грей и еще семь лучших новичков сезона в АПЛ
  • Кое-кто из них уже подписал контракт с мадридским «Реалом»
  • Вчера

    • В этом сезоне Гимарайнш выиграл с «Ньюкаслом» Кубок английской лиги. На трансферном рынке бразилец сейчас оценивается в 80 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определить сильнейшего в основное время?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина при родных трибунах
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Црвена Звезда» не заметит «Войводину»
  • «Войводина» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Войводина — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рублев — Энгель
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  2.18
  • Прогноз на матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швейцария — Австрия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры