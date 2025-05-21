«Аль-Иттихад» нацелился на лидера «Ньюкасла»

Саудовскийнамерен подписать хавбека «Ньюкасла», сообщает ESPN.

За 27-летнего бразильца саудиты готовы выложить 120 млн евро, именно такая сумма отступных указана в контракте футболиста. Пока окружение футболиста взяло паузу на раздумье после встречи с руководством «Аль-Иттихада» на прошлой неделе.

К Бруну Гимарайншу проявляет интерес также еще один саудовский клуб — «Аль-Хиляль».

За «сорок» полузащитник играет с января 2022 года, всего сыграл за команду 153 матча, забил 22 мяча и сделал 24 ассиста.

В этом сезоне Гимарайнш выиграл с «Ньюкаслом» Кубок английской лиги. На трансферном рынке бразилец сейчас оценивается в 80 млн евро.