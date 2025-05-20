ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Итан НванериБудущие звезды. Хёйсен, Нванери, Грей и еще семь лучших новичков сезона в АПЛ
    Все новости спорта

    Митрофанов — о конгрессе ФИФА: Никакого негатива не было, вопрос недопуска России не обсуждался

    Футбол РФС Сборная России Футбол России ЧМ-2026
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об итогах конгресса ФИФА.

    Максим Митрофанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Митрофанов

    «Никакого негатива не было, вопрос недопуска России не обсуждался. Моя оценка, что работа будет к 2028 году. Оценка основана на том, как меняется позиция национальных федераций год от года и количество ассоциаций, которые выражают нам поддержку. Как меняется политическая обстановка. Все вместе дает ощущение и возможность прогнозировать, что возвращение произойдет к циклу 2026-2028 года.

    ЧМ-2026? Мы говорили, что гипотетически есть возможность — это не значит, что это автоматически решаемый вопрос. Скорее, должно произойти какое-то сверхпозитивное событие. Мы с вами же реалисты», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

    Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Манчестер Сити» в зону ЛЧ?
  • «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Центральный матч группы A получится результативным
  • Швеция — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Чехия готова справиться с неубедительными американцами
  • Чехия — США. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Швеция — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чехия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Войводина — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры