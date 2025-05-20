Митрофанов — о конгрессе ФИФА: Никакого негатива не было, вопрос недопуска России не обсуждался

Генеральный секретарь РФСвысказался об итогах конгресса ФИФА.

«Никакого негатива не было, вопрос недопуска России не обсуждался. Моя оценка, что работа будет к 2028 году. Оценка основана на том, как меняется позиция национальных федераций год от года и количество ассоциаций, которые выражают нам поддержку. Как меняется политическая обстановка. Все вместе дает ощущение и возможность прогнозировать, что возвращение произойдет к циклу 2026-2028 года.

ЧМ-2026? Мы говорили, что гипотетически есть возможность — это не значит, что это автоматически решаемый вопрос. Скорее, должно произойти какое-то сверхпозитивное событие. Мы с вами же реалисты», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года.