«МЮ» снова интересуется Дьокерешем

Английскийвозобновил интерес к шведскому нападающему, сообщает французское издание L’Équipe.

Руководство манкунианцев ведет активные переговоры по трансферу 26-летнего форварда и уже активно продвинулась в переговорах. О сделке может быть официально объявлено уже после финала Лиги Европы, который пройдет 21 мая.

При этом сделка по приобретению Матеуса Куньи у «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов также находится на финишной стадии. На приобретении Дьокереша настаивает главный тренер «МЮ» Рубен Аморим, который отлично знает его возможности по совместной работе в «Спортинге».

В этом сезоне Дьокереш снова стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, забив 39 голов в 33 матчах, и привел свой клуб к золотым медалям.