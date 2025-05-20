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    «МЮ» снова интересуется Дьокерешем

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    Английский «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к шведскому нападающему Виктору Дьокерешу, сообщает французское издание L’Équipe.

    Виктор Дьокереш
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    Виктор Дьокереш

    Руководство манкунианцев ведет активные переговоры по трансферу 26-летнего форварда и уже активно продвинулась в переговорах. О сделке может быть официально объявлено уже после финала Лиги Европы, который пройдет 21 мая.

    При этом сделка по приобретению Матеуса Куньи у «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов также находится на финишной стадии. На приобретении Дьокереша настаивает главный тренер «МЮ» Рубен Аморим, который отлично знает его возможности по совместной работе в «Спортинге».

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    • В этом сезоне Дьокереш снова стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, забив 39 голов в 33 матчах, и привел свой клуб к золотым медалям.

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