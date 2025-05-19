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    Источник: «Ливерпуль» близок к подписанию Керкеза из «Борнмута»

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    «Ливерпуль» активно ведёт переговоры с «Борнмутом» по трансферу 21-летнего венгерского левого защитника Милоша Керкеза.

    Милош Керкез
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    Милош Керкез

    Как сообщает Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия личного контракта с игроком — Керкез дал согласие на переход и готов подписать соглашение до 2030 года.

    В данный момент клубы обсуждают сумму сделки: «Борнмут» оценивает футболиста в 55–60 миллионов евро, а «Ливерпуль» рассчитывает договориться на сумму ближе к 45 миллионам.

    Керкез сыграл 36 матчей в АПЛ, забил два гола и отдал пять голевых передач, а также был одним из лидеров по количеству выигранных единоборств и успешных атакующих действий среди защитников лиги.

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