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    Консейсау: В этом сезоне для «Милана» были и позитивные моменты

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    Наставник «Милана» Сержиу Консейсау высказался о матче 37-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:3). Встреча состоялась 18 мая.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Сегодня ВАР был такой же, как и с "Болоньей". Я не говорю, что не было красной карточки у Хименеса, но была идентичная ситуация с Маттео Габбиа в финале Кубка, и тот же ВАР не позвал там судью. Это была сложная игра на выезде с "Ромой", не говоря уже о том, что мы остались вдесятером. Мы старались отдать все силы, "Рома" почти не касалась мяча в первом тайме, и я чувствовал, что мы могли бы победить.

    Мое удаление? Я очень требователен к себе. С тех пор, как я пришел, мы заработали достаточно очков, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. Я не говорю, что это был хороший сезон или идеальные пять месяцев, абсолютно нет, но были и позитивные моменты. Мы выиграли Суперкубок Италии, вышли в финал Кубка, но когда дело дошло до ключевых игр, были и негативные моменты. Это не лучший год для такого клуба, как "Милан", каждый должен оценить свою работу, а затем обсудить ее в конце сезона», — приводит слова Консейсау Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» идет 9-м в таблице, набрав 60 очков. Клуб в следующем сезоне не выступит в еврокубках впервые с 2019 года.

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