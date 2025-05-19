Галактионов — о поражении «Локомотива»: Двойственные чувства от этого матча

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в матче 29-го тура РПЛ против(2:2).

«Быстрый мяч после перерыва. Он был такой простой, с 11 метров головой. Он возвращает соперника в игру и придает дополнительный импульс. Нам было важно сдержать этот натиск. Во втором тайме мы уже прижались и дали сопернику нанести удар по воротам.

В первом тайме мы играли организованно, хорошие были выпады. Тот план на игру, который был у нас, ребята старались выполнять. По тому, как развивалась игра, хотели довести до победу. Но соперник вернлся в игру и сравнял, у них были неплохие моменты для взятия ворот. Двойственные чувства от этого матча.

Мы поблагодарили ребят за этот матч, самоотдачу, страсть и эмоции, которые были на поле», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе.