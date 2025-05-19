Артета: «Арсенал» не выиграл ни одного трофея, но мы еще сильны

Наставник лондонского «Арсенала»отреагировал на то, что клуб в текущем сезоне не завоевал ни одного трофея.

В чемпионате Англии «канониры» идут на 2-й строчке, набрав 71 очко.

«У нас была мечта, я говорил об этом, — выиграть большой трофей в этом сезоне для наших людей и потому, что я думаю, что команда тоже заслужила это в том путешествии, которое мы прошли вместе за последние три или четыре года. Мы не достигли этого, и есть много факторов и много ситуаций, через которые мы прошли за последние девять с половиной месяцев, которые не произошли, но вы можете убедиться, что мы всё ещё сильны.

Есть много невероятных вещей, которые делает этот клуб, делает команда, делают игроки, то, как мы соревнуемся, и последовательность, которую мы демонстрируем. Если мы не в состоянии увидеть это, то это очень, очень опасно. Просто ожидать чего-то и играть, если мы не проделываем этой работы, — очень опасная вещь. Я знаю, что они не хотят, чтобы мы были там, где мы сейчас находимся, стучались в дверь каждый год и убеждались, что мы ясно можем видеть цель. Мы остаёмся очень дисциплинированными и амбициозными», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.