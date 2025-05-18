Станкович объяснил ротацию основного состава в матче с «Крыльями»

Главный тренер московскогопрокомментировал решение выставить обновлённый состав против

«Сейчас конец сезона, и со стороны нашего тренерского штаба было разумным решением выставить такой состав. Поражение от Ростова нанесла большой удар по команде как физически, так и морально. Но что не убивает, то делает сильнее», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

В матче с «Крыльями Советов» «Спартак» одержал победу со счётом 2:0, воспользовавшись численным преимуществом после раннего удаления соперника.

После 29 туров красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. В следующем туре команда встретится с «Химками».