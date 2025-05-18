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    Станкович объяснил ротацию основного состава в матче с «Крыльями»

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    Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал решение выставить обновлённый состав против «Крыльев Советов».

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Сейчас конец сезона, и со стороны нашего тренерского штаба было разумным решением выставить такой состав. Поражение от Ростова нанесла большой удар по команде как физически, так и морально. Но что не убивает, то делает сильнее», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    В матче с «Крыльями Советов» «Спартак» одержал победу со счётом 2:0, воспользовавшись численным преимуществом после раннего удаления соперника.

    После 29 туров красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. В следующем туре команда встретится с «Химками».

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