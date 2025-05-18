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    «Наполи»«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция
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    Соболев: Забил самый красивый гол в карьере? Корявенький на самом деле

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    Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением о своем забитом голе в матче 29-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    «Это один из самых красивых мячей в карьере? Да нет, корявенький на самом деле (смеётся). Не сказать, что прям "через себя" выпрыгнул, забивал и покрасивее.

    Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

  • «Ростов» — «Зенит» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
  • Гол Соболева обеспечил «Зениту» победу над «Ростовом»
  • Сегодня

    • После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 63 очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл.

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