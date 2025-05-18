Соболев: Забил самый красивый гол в карьере? Корявенький на самом деле

Нападающийподелился мнением о своем забитом голе в матче 29-го тура РПЛ против(1:0).

«Это один из самых красивых мячей в карьере? Да нет, корявенький на самом деле (смеётся). Не сказать, что прям "через себя" выпрыгнул, забивал и покрасивее.

Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 63 очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл.