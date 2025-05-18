Семин: Соболев забил достаточно ловко и красиво

Российский тренервысказался о победенад(1:0).

«У "Ростова" был странный стартовый состав. Второй тайм был равным, с равными возможностями. И во второй половине игры был достаточно хороший футбол. Побеждает же любая команда всегда по делу. "Зенит" в первом тайме имел громадное преимущество. Мог забить не один, а несколько мячей, потому что у ростовчан было много молодежи. Но во втором тайме хозяева могли отыграться, когда произошло много замен. В целом, боевой матч.

Что касается Соболева, то его игру можно оценивать так: если забил, значит сыграл хорошо. Если не забил, значит не выполнил свою работу. Сегодня он выполнил свою работу. Забил гол достаточно ловко и красиво», — цитирует Семина «Матч ТВ».

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После этой игры «Зенит» имеет в своем активе 63 очка, идет вторым и отстает от лидирующего «Краснодара» на один пункт. «Ростов» (38) — восьмой.