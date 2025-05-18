Райс закрепил «Арсенал» на втором месте в АПЛ: «Ньюкаслу» предстоит борьба за место в Лиге Чемпионов

Очередной важный гол Деклана Райса гарантировал «канонирам» второе место в Премьер-лиге, но не избавил от чувства незавершённости. Победа была нужной, но не вдохновляющей — как будто ещё один эпизод в сезоне, где многое обещали, но снова не дожали.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Ньюкасл 1:0 Гол: 1:0 Деклан Райс (55') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба (Риккардо Калафьори, 46'), Якуб Кивёр, Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор (Жоржиньо, 90'), Томас Парти, Деклан Райс, Букайо Сака (Кай Хаверц, 76'), Леандро Троссард (Киран Тирни, 88'), Габриэл Мартинелли Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Свен Ботман (Эмиль Крафт, 64'), Фабиан Шер, Харви Льюис Барнс (Джозеф Уиллок, 76'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Джейкоб Мёрфи (Льюис Майли, 63'), Каллум Уилсон (Уильям Осула, 64'), Энтони Гордон Предупреждения: Эмиль Крафт (64'), Mikel Arteta (81'), Дэвид Райа (90 + 4'), Джозеф Уиллок (90 + 4'), Кай Хаверц (90 + 4'), Якуб Кивёр (90 + 8'), Дэниел Бёрн (90 + 8')

Второе место, путёвка в Лигу чемпионов, победа над прямым конкурентом — всё вроде бы правильно, но на «Эмирейтс» царила не радость, а скорее облегчение. Команда Артеты, снова оступившаяся в борьбе за титул, завершила свой последний домашний матч без лишнего пафоса и ощущения настоящего праздника.

И всё же этот вечер мог закончиться иначе, если бы не Райс. Один момент, одно движение бутсы — и вся тусклая палитра матча вдруг осветилась вспышкой индивидуального гения. На 55-й минуте англичанин получил мяч от Эдегора и нанёс резаный удар в дальний угол — удар, после которого «Ньюкасл» больше не оправился. Это был его лишь четвёртый гол в Премьер-лиге, но по значимости он оказался финальной точкой в последней домашней игре сезона.

Деклан Райс globallookpress.com

«Ньюкасл» — опасен, но непостоянен

До этого, в первом тайме, всё было иначе. Именно гости, несмотря на отсутствие Исака, выглядели более остро. Хау вновь выстроил игру с тремя защитниками, как против «Челси», и его команда резво начала встречу. Уже на первых минутах Давид Райя был вынужден спасать после ударов Гимараеша, Барнса и Ботмана. Особенно ярким был момент после углового, когда испанец сначала отбил мяч после удара Дэна Бёрна, а затем реактивно вытащил добивание от Ботмана.

Впрочем, как часто бывает с «Ньюкаслом» в этом сезоне — старт был мощным, но продержаться на этом темпе команда не смогла. После 17-й минуты гости не нанесли ни одного удара в створ. А когда не реализуешь преимущество — получаешь в ответ.

Арсенал — Ньюкасл globallookpress.com

Уязвимая стабильность «Арсенала»

Слабость «Арсенала» не новость. Сезон, в котором они отстают от прошлогоднего показателя результативности на 20+ мячей, давно вызывает вопросы к креативности. Игра с «Ньюкаслом» подтвердила это: атаки хозяев были вялыми, зависимыми от стандартов и индивидуальных всплесков. Лучший шанс в первом тайме возник после навеса с углового, когда Томас Парти пробил с близкой дистанции — и только фантастический сейв Ника Поупа спас гостей.

Ещё до перерыва Микель Артета потерял Уильяма Салиба, который не вышел на второй тайм — его заменил Риккардо Калафьори. Но вместо провала «Арсенал» неожиданно стал увереннее. Всё, что не получалось до перерыва, вдруг стало срабатывать. И хотя по-прежнему не было лавины моментов, появилось главное — гол, спокойствие и контроль.

Арсенал — Ньюкасл gettyimages.com

Финал без фанфар

В концовке матча тренеры обменялись заменами: у «Арсенала» вышли Хаверц, Жоржиньо, Тирни — возможно, в последний раз на «Эмирейтс». Звучали аплодисменты, но без настоящего ликования. У «Ньюкасла» Джо Уиллоку, бывшему игроку «канониров», предоставили шанс огорчить хозяев, но он пробил выше из выгодной позиции.

После финального свистка игроки «Арсенала» остались на поле, чтобы поблагодарить трибуны. Многие болельщики уже ушли. Им больше нечего ждать в этом сезоне. Никакого кубка, никакого чемпионства, никаких воспоминаний, которые хотелось бы прокручивать снова и снова.

Если искать символ «Арсенала»-2024/25, то им будет Деклан Райс. Не капитан, не Сака, не кто-то из ветеранов. Райс — как холодный рассудок и неугасающее усилие, единственный, кто стабильно держит планку. Его мяч «Ньюкаслу» — не просто красивый гол, а эстетическая компенсация за целый сезон недосказанности.

Арсенал — Ньюкасл globallookpress.com

Снова вторые

«Арсенал» уже точно финиширует вторым — это третий сезон подряд, когда они заканчивают май без титула, несмотря на явный прогресс команды и очевидную работу Артеты.

Но Микелю Артете предстоит жаркое лето. Он должен будет избавиться от лишнего, усилить необходимое и — главное — перестроить психологию. Потому что в следующем сезоне второго места будет мало. И Райса одного, как показал матч с «Ньюкаслом», точно не хватит.