Гвардиола — о поражении «Ман Сити»: Мы сделали все, что могли

Главный тренервысказался о поражении своей команды в финальном матче Кубка Англии против(0:1).

«Мы не забили, так что поздравляем "Кристал Пэлас" с победой. Мы сделали всё, что могли. Сегодня мы были более агрессивны. Но если вы не будете забивать голы, то не сможете победить.

Мои игроки сыграли очень хорошо, намного лучше, чем в прошлом сезоне в финале с "Манчестер Юнайтед". Футбол иногда бывает таким. В концовке мы создали отличный шанс, мы были хороши в переходах мяча. Да, к сожалению, мы не смогли победить, но поздравляем Кристал Пэлас», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что «Кристал Пэлас» завоевал первый трофей в своей истории.