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    Гвардиола — о поражении «Ман Сити»: Мы сделали все, что могли

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Кристал Пэлас
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в финальном матче Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:1).

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Мы не забили, так что поздравляем "Кристал Пэлас" с победой. Мы сделали всё, что могли. Сегодня мы были более агрессивны. Но если вы не будете забивать голы, то не сможете победить.

    Мои игроки сыграли очень хорошо, намного лучше, чем в прошлом сезоне в финале с "Манчестер Юнайтед". Футбол иногда бывает таким. В концовке мы создали отличный шанс, мы были хороши в переходах мяча. Да, к сожалению, мы не смогли победить, но поздравляем Кристал Пэлас», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

  • История написана красно-синим: «Кристал Пэлас» шокировал «Ман Сити» в финале Кубка Англии
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