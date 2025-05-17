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    Мартин Гернат«Трактор» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
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    Агент Джикии: Все ребята в расположении «Химок» будут искать новый клуб, не только Георгий

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    Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, высказался о будущем футболиста.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Информация прошла, она для всех доступна. Еще есть определенное время, чтобы "Химки" решили вопрос с лицензированием, поэтому пока рано говорить, что они покидают высший дивизион. В любом случае мы рассматриваем все сценарии, в том числе негативные для "Химок". Конечно, мы работаем в этом направлении, но рано говорить что‑то более конкретное.

    Новый клуб? Все ребята в расположении "Химок" будут искать его, не только Георгий. Там много квалифицированных футболистов, все окажутся в одинаковой ситуации», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне РПЛ Джикия провел 15 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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