Агент Джикии: Все ребята в расположении «Химок» будут искать новый клуб, не только Георгий

Агент, представляющий интересы защитника, высказался о будущем футболиста.

«Информация прошла, она для всех доступна. Еще есть определенное время, чтобы "Химки" решили вопрос с лицензированием, поэтому пока рано говорить, что они покидают высший дивизион. В любом случае мы рассматриваем все сценарии, в том числе негативные для "Химок". Конечно, мы работаем в этом направлении, но рано говорить что‑то более конкретное.

Новый клуб? Все ребята в расположении "Химок" будут искать его, не только Георгий. Там много квалифицированных футболистов, все окажутся в одинаковой ситуации», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне РПЛ Джикия провел 15 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.