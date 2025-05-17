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    Анчелотти: Хейсен — фантастический игрок с большим потенциалом и огромными перспективами

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил трансфер защитника «Борнмута» Дина Хейсена.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Дин Хейсен — фантастический игрок с большим потенциалом и огромными перспективами. Это очень хорошее приобретение. Я крайне рад за всех игроков, которых подписывает мадридский "Реал", потому что этот клуб всегда хочет показать себя с лучшей стороны», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

    Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2030 года, информирует клубная пресс-служба. 20-летний футболист присоединится к сливочным 1 июня.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне Хейсен провел 34 матча за «Борнмут» во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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