Анчелотти: Хейсен — фантастический игрок с большим потенциалом и огромными перспективами

Главный тренер мадридскогооценил трансфер защитника

«Дин Хейсен — фантастический игрок с большим потенциалом и огромными перспективами. Это очень хорошее приобретение. Я крайне рад за всех игроков, которых подписывает мадридский "Реал", потому что этот клуб всегда хочет показать себя с лучшей стороны», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2030 года, информирует клубная пресс-служба. 20-летний футболист присоединится к сливочным 1 июня.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне Хейсен провел 34 матча за «Борнмут» во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.