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    Слот: Сложно тренироваться столько дней подряд

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о мотивации футболистов после того, как команда досрочно стала чемпионом Англии.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Команде, выигравшей чемпионат, довольно сложно тренироваться столько дней подряд. Нужно найти баланс между выходными днями и хорошей подготовкой к следующей игре.

    Отдых футболистов? Имейте в виду, что у этих игроков никогда не было нескольких выходных в течение сезона, потому что мы долгое время выступали в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов, а также в АПЛ. Так что есть команды, у которых, возможно, было несколько выходных. У нас почти никогда такого не было», — цитирует Слота английская пресса.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Ливерпуль» впервые за последние пять лет стал чемпионом Англии и сделал это досрочно.

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