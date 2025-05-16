Слот: Сложно тренироваться столько дней подряд

Главный тренервысказался о мотивации футболистов после того, как команда досрочно стала чемпионом Англии.

«Команде, выигравшей чемпионат, довольно сложно тренироваться столько дней подряд. Нужно найти баланс между выходными днями и хорошей подготовкой к следующей игре.

Отдых футболистов? Имейте в виду, что у этих игроков никогда не было нескольких выходных в течение сезона, потому что мы долгое время выступали в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов, а также в АПЛ. Так что есть команды, у которых, возможно, было несколько выходных. У нас почти никогда такого не было», — цитирует Слота английская пресса.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» впервые за последние пять лет стал чемпионом Англии и сделал это досрочно.