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    Сон Хын Мин«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    Салах раскритиковал фанатов «Ливерпуля» за освистывание Александер-Арнольда

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подверг критике фанатов клуба за свист в адрес защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Мне кажется, болельщики были с ним жестоки. Я думаю, он не заслужил такого. Он заслужил, чтобы фанаты относились к нему наилучшим образом, ведь он отдал им все. Мы не должны так вести себя с теми, кто всегда ценит людей, приехавших сюда даже на полгода. Представьте себе человека, который отдает вам всего себя на протяжении 20 лет. Так быть не должно. Надеюсь, это изменится в следующем матче с "Брайтоном" или в последней игре сезона, потому что он заслужил нормальное прощание.

    Я сказал ему вчера: "Не смотри мне в глаза при прощании". Я действительно люблю его. Думаю, он заслуживает самого лучшего прощания с клубом. Он многое сделал для города, многое сделал для клуба, и он один из, возможно, лучших игроков в истории клуба», — цитирует Салаха Sky Sports.

    Болельщики «Ливерпуля» освистали Александер-Арнольда после выхода на замену в матче 36-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Ранее стало известно, что защитник покинет английский клуб по окончанию сезона и перейдет в мадридский «Реал».

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