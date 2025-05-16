Салах раскритиковал фанатов «Ливерпуля» за освистывание Александер-Арнольда

Нападающийподверг критике фанатов клуба за свист в адрес защитника мерсисайдцев

«Мне кажется, болельщики были с ним жестоки. Я думаю, он не заслужил такого. Он заслужил, чтобы фанаты относились к нему наилучшим образом, ведь он отдал им все. Мы не должны так вести себя с теми, кто всегда ценит людей, приехавших сюда даже на полгода. Представьте себе человека, который отдает вам всего себя на протяжении 20 лет. Так быть не должно. Надеюсь, это изменится в следующем матче с "Брайтоном" или в последней игре сезона, потому что он заслужил нормальное прощание.

Я сказал ему вчера: "Не смотри мне в глаза при прощании". Я действительно люблю его. Думаю, он заслуживает самого лучшего прощания с клубом. Он многое сделал для города, многое сделал для клуба, и он один из, возможно, лучших игроков в истории клуба», — цитирует Салаха Sky Sports.

Болельщики «Ливерпуля» освистали Александер-Арнольда после выхода на замену в матче 36-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Ранее стало известно, что защитник покинет английский клуб по окончанию сезона и перейдет в мадридский «Реал».