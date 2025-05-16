Экс-игрок «Ростова» Логашов: Уход Карпина пошел только на пользу

Бывший футболистоценил уходс поста главного тренера команды прошлым летом.

«Когда долго находишься в команде и постоянно думаешь об усталости, это сказывается и на игроках. Ребята начинают чувствовать это и сами впадают в не очень хорошее состояние. А уход Карпина пошёл только на пользу всем», — цитирует Логашова «Чемпионат».

После ухода Карпина, который покинул команду за несколько дней до возобновления сезона после зимнего перерыва, «Ростов» возглавил его ассистент Джонатан Альба.

На данный момент «Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 28 туров. Команда вышла в суперфинал Кубка России.