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    Кафанов: Шунин спокойно мог провести еще несколько сезонов

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что вратарь московского «Динамо» Антон Шунин мог провести еще несколько сезонов на высоком уровне и сожалеет, что он повесил бутсы на гвоздь.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Я знаю, что Шунин хотел продолжить карьеру. Мы с ним всегда общаемся. Мне хотелось, чтобы Антон еще поиграл — это не возраст для вратаря в его ситуации. Он всегда профессионально относился к своему делу. Еще несколько лет мог играть. Я бы хотел, чтобы он ещё поиграл, потому что Антон был одним из основных кандидатов в сборную.

    Очень рад, что "Динамо" устраивает такие проводы. Антон этого заслужил! Он отыграл 19 лет в одном клубе. Таких людей надо провожать достойно, поблагодарить при полном стадионе. Когда "Динамо" вылетало в Первую лигу, подходил к Антону и звал в "Ростов".

    Но он отвечал, что вернется с "Динамо". Он не изменял клубу, таких вратарей у нас немного. Жаль, что он закончил», — сказал Кафанов «Чемпионату».

  • Шунин объявил о завершении карьеры
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    • Антону Шунину сейчас 38 лет. 7 мая он объявил о завершении футбольной карьеры. Он является воспитанником «Динамо» и всю карьеру провел в стане бело-голубых. Летом 2024 года бело-голубые не стали продлевать с ним контракт, и он покинул команду в качестве свободного агента.

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