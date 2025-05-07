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    Шунин объявил о завершении карьеры

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    Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин принял решение повесить бутсы на гвоздь.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Год назад я не планировал заканчивать карьеру. Думал, что этот момент далек, и я подпишу контракт с "Динамо". Когда не продлили, задумался о другой команде — хочу ли я играть где-то еще? Рассматривал предложения и в России, и за границей. Было несколько факторов, которые я учитывал: борется ли клуб за титулы, где находится — в Москве или другом городе.

    Понятно, что финансы тоже имели значение. И, конечно, комфорт семьи, которая поехала бы со мной. Из вариантов, которые были, я не выбрал ни одного. В какой-то момент понял главное — у меня нет желания играть за другой клуб кроме "Динамо". Это стало самым важным в моей истории.

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    • Но я решил оттянуть момент прощания — посмотреть, что будет дальше. Хорошо мне будет или нет? Если нет, то зимой я мог бы продолжить карьеру. Но ровно через год в конце этого сезона я объявляю о ее завершении. Когда полностью меняешь свою жизнь, думаешь, а каково это — жить по-другому? Оказалось, что закончить с футболом не так сложно, как кажется. Нужно только себя занять, что я и сделал.

    Когда прошлым летом я не подписал контракт с новым клубом, понял, что, скорее всего, это все. Через полгода найти команду будет сложнее. Морально я готов был закончить еще тогда. Даже раньше — когда не подписал контракт с "Динамо", а уже началась предсезонка», — написал Шунин в социальной сети.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас Антону Шунину 38 лет. Всю свою карьеру он провел в московском «Динамо», в основном составе которого дебютировал в 2007 году. Всего он сыграл за команду 336 матчей и пропустил в них 408 мячей. В составе сборной России он провел 15 матчей.

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