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    Виталий Кравцов«Локомотив» — «Трактор» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Коул Палмер — о лучшем футболисте в мире: Думаю, что это Ламин Ямаль

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    Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер назвал лучшим футболистом мира 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Я думаю, что Ламин Ямаль — лучший игрок в мире прямо сейчас. Это безумие… Он уверен в себе, он не боится. Мне нравится наблюдать за ним», — приводит слова Палмера Barca Universal в социальных сетях.

    В нынешнем сезоне Ямаль проводит выдающуюся кампанию за «Барселону»: на его счету 52 матча во всех турнирах, 16 голов и 24 результативные передачи. Благодаря яркой игре и стабильности Ямаль уже считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

    Сам Коул Палмер также проводит сильный сезон в «Челси»: в 43 матчах во всех турнирах он забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.

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