Коул Палмер — о лучшем футболисте в мире: Думаю, что это Ламин Ямаль

Полузащитники сборной Англииназвал лучшим футболистом мира 17-летнего вингера

«Я думаю, что Ламин Ямаль — лучший игрок в мире прямо сейчас. Это безумие… Он уверен в себе, он не боится. Мне нравится наблюдать за ним», — приводит слова Палмера Barca Universal в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Ямаль проводит выдающуюся кампанию за «Барселону»: на его счету 52 матча во всех турнирах, 16 голов и 24 результативные передачи. Благодаря яркой игре и стабильности Ямаль уже считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Сам Коул Палмер также проводит сильный сезон в «Челси»: в 43 матчах во всех турнирах он забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.