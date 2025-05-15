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    Спартак — Ростов«Спартак» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
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    Дунга — об Анчелотти: Это тренер, которому не нужно доказывать свои способности

    Футбол Сборная Бразилии
    Бывший капитан сборной Бразилии Дунга выразил мнение, что Карло Анчелотти должен был возглавить национальную команду гораздо раньше.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это тренер, которому не нужно доказывать свои способности. Все будут надеяться, что он привнесёт что-то позитивное и направит бразильский футбол в нужное русло с точки зрения организации, стиля игры, выбора игроков», — приводит слова Дунги сайт Ge Globo.

    Карло Анчелотти официально приступит к работе со сборной Бразилии 26 мая, сразу после завершения сезона в мадридском «Реале».

    В последние годы национальная сборная Бразилии не выигрывала крупных турниров — на Кубке Америки-2024 бразильцы выбыли на стадии четвертьфинала, а в отборочном турнире к ЧМ-2026 занимают лишь 4-е место в южноамериканской зоне.

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