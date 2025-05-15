Дунга — об Анчелотти: Это тренер, которому не нужно доказывать свои способности

Бывший капитан сборнойвыразил мнение, чтодолжен был возглавить национальную команду гораздо раньше.

«Это тренер, которому не нужно доказывать свои способности. Все будут надеяться, что он привнесёт что-то позитивное и направит бразильский футбол в нужное русло с точки зрения организации, стиля игры, выбора игроков», — приводит слова Дунги сайт Ge Globo.

Карло Анчелотти официально приступит к работе со сборной Бразилии 26 мая, сразу после завершения сезона в мадридском «Реале».

В последние годы национальная сборная Бразилии не выигрывала крупных турниров — на Кубке Америки-2024 бразильцы выбыли на стадии четвертьфинала, а в отборочном турнире к ЧМ-2026 занимают лишь 4-е место в южноамериканской зоне.