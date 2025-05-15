Дунга — об Анчелотти: Это тренер, которому не нужно доказывать свои способности

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Это тренер, которому не нужно доказывать свои способности. Все будут надеяться, что он привнесёт что-то позитивное и направит бразильский футбол в нужное русло с точки зрения организации, стиля игры, выбора игроков», — приводит слова Дунги сайт Ge Globo.
Карло Анчелотти официально приступит к работе со сборной Бразилии 26 мая, сразу после завершения сезона в мадридском «Реале».
В последние годы национальная сборная Бразилии не выигрывала крупных турниров — на Кубке Америки-2024 бразильцы выбыли на стадии четвертьфинала, а в отборочном турнире к ЧМ-2026 занимают лишь 4-е место в южноамериканской зоне.