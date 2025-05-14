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    «Реал» хочет подписать лидера «Милана»

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    Мадридский «Реал» намерен усилить среднюю линию полузащитником «Милана» Тиджани Рейндерсом, сообщает Marca.

    Тиджани Рейндерс
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    Тиджани Рейндерс

    Сейчас рыночная цена 26-летнего голландца на портале Transfermarkt составляет 50 млн евро. В случае, если россонери не смогут отобраться в еврокубки на следующий сезон, то стоимость Рейндерса может уменьшится.

    Известно, что на хавбека также претендует «Манчестер Сити», который уже делал итальянскому клубу предварительное предложение.

    В этом сезоне Рейндерс сыграл 51 матч за «Милан», забил в них 15 мячей и сделал 5 ассистов.

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    • В текущем сезоне Рейндерс провел 51 матч, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. За итальянский клуб игрок выступает с лета 2023 года.

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