«Реал» хочет подписать лидера «Милана»

Мадридскийнамерен усилить среднюю линию полузащитником «Милана», сообщает Marca.

Сейчас рыночная цена 26-летнего голландца на портале Transfermarkt составляет 50 млн евро. В случае, если россонери не смогут отобраться в еврокубки на следующий сезон, то стоимость Рейндерса может уменьшится.

Известно, что на хавбека также претендует «Манчестер Сити», который уже делал итальянскому клубу предварительное предложение.

В этом сезоне Рейндерс сыграл 51 матч за «Милан», забил в них 15 мячей и сделал 5 ассистов.

В текущем сезоне Рейндерс провел 51 матч, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. За итальянский клуб игрок выступает с лета 2023 года.