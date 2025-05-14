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    Гиггз: Рашфорд напряжен и не наслаждается футболом

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о будущем Маркуса Рашфорда, который сейчас на правах аренды выступает за «Астон Виллу».

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Думаю, решение за Аморимом. Вероятно, он уже всё просчитал, и, возможно, не всё зависит от тренера, поскольку есть ещё такой фактор, как возможность выручить деньги от продажи, чтобы купить подходящего футболиста.

    Маркус уходит, оставив слегка неприятное послевкусие. Он один из нас, прошёл через систему клуба, в первое время Рашфорд очень хорошо проявлял себя в команде. Но он не выглядел счастливым, Маркус напряжен и не наслаждается футболом», — сказал Гиггз в интервью для Webby & O’Neill.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне Рашфорд провел 41 матч, в которых забил 11 мячей.

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