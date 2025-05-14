«Аталанта» собирается предложить новый контракт Гасперини

Руководство итальянской «Аталанты» намерено продолжить работу с главным тренероми предложит ему контракт на более выгодных условиях, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Нынешнее соглашение 67-летнего специалиста действует до лета 2026 года, но ранее он заявил, что, скорее всего, этот сезон станет для него последним во главе бергамасков.

Новый контракт «Аталанта» предлагает до 2027 года и возможностью продления еще на сезон. Ожидается, что Гасперини и руководства клуба встретятся в ближайшее время и расставят все точки.

Календарь и таблица Серии А

Известно, к 67-летнему наставнику есть интерес со стороны нескольких клубов Серии А, а также из Саудовской Аравии. Сейчас «Аталанта» идет третьей в чемпионате Италии с 71 очком. Гасперини работает с клубом с 2016 года.