Андреев сравнил Гусева с Моуринью

Бывший капитанподелился мнением по поводу работыв качестве исполняющего обязанности главного тренера московского

«Лично я не заметил особых изменений, но тренеру виднее. Раз человеку за несколько дней удается выстроить игру в обороне, то поздравляю всех нас: в РПЛ появился новый Моуринью. Хотелось бы в сезоне‑2025/26 видеть его главным тренером "Динамо". Если Гусеву удалось внести изменения в игру за короткий срок, то за следующие 365 дней он сможет кардинально изменить игровой рисунок "Динамо" и сделать команду чемпионом России», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

«Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 53 очками после 28-ми туров.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч «бело-голубых» состоится 18 мая против «Акрона» в Москве.