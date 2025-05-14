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    Андреев сравнил Гусева с Моуринью

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    Бывший капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением по поводу работы Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо».

    Ролан Гусев
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    Ролан Гусев

    «Лично я не заметил особых изменений, но тренеру виднее. Раз человеку за несколько дней удается выстроить игру в обороне, то поздравляю всех нас: в РПЛ появился новый Моуринью. Хотелось бы в сезоне‑2025/26 видеть его главным тренером "Динамо". Если Гусеву удалось внести изменения в игру за короткий срок, то за следующие 365 дней он сможет кардинально изменить игровой рисунок "Динамо" и сделать команду чемпионом России», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 53 очками после 28-ми туров.

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    Следующий матч «бело-голубых» состоится 18 мая против «Акрона» в Москве.

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