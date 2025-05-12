Жирков — о жизни после завершения карьеры: Есть ощущение, что чего-то не хватает

Экс-защитник сборной Россиирассказал, о том как проводит свои дни после завершения игровой карьеры.

«Дни Юрия Жиркова после завершения карьеры? Отвожу детей в школу, приезжаю домой, пью кофе. Потом пообедал, еду забирать младшего сына — отвожу на тренировку, потом беру с тренировки домой обратно, там уже у него репетитор по английскому. Затем забираю старших. Если же жене надо в город поехать поработать, то и тут в роли водителя выступаю (смеётся).

Кайфую ли от жизни сейчас? Не сказать, что удовольствие от жизни во всём. Но рад, что четвёртый ребенок родился. Хотя всё равно есть ощущение, что чего-то не хватает.

Скучаю ли по футболу? Не знаю. Это какое-то чувство, которое не передать словами. Скучаю ли по футболу… Понимаешь же, что до 50-60 лет играть не будешь. Ноги дают о себе знать.

Многие не могли поверить, что завершу карьеру? Ну нет. Травмы давали о себе знать. Та же травма ахилла. Это было очень болезненно. Даже сейчас встаёшь по утрам — и тяжеловато», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Напомним, что в российской Премьер-лиге защитник выступал за ЦСКА, «Анжи», «Динамо» М, «Зенит» и «Химки». В АПЛ Жирков выступал за «Челси».