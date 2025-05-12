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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    Ван Дейк — о свисте в адрес Александера-Арнолда: Я, честно говоря, не ожидал такой реакции

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    Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ситуацию вокруг Трента Александера-Арнолда, который был освистан болельщиками на «Энфилде».

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Мы огорчены, что его не будет с нами в следующем сезоне. Болельщики отреагировали, и ему придется справиться с этим. Нам как команде тоже нужно это принять. Я, честно говоря, не ожидал такой реакции», — приводит слова защитника Sky Sports.

    Александера-Арнолда освистали трибуны домашнего стадиона в матче против «Арсенала» (2:2) после объявления о своем уходе из клуба по окончании сезона.

    По информации СМИ, защитник может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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