Ван Дейк — о свисте в адрес Александера-Арнолда: Я, честно говоря, не ожидал такой реакции

Капитанпрокомментировал ситуацию вокруг, который был освистан болельщиками на «Энфилде».

«Мы огорчены, что его не будет с нами в следующем сезоне. Болельщики отреагировали, и ему придется справиться с этим. Нам как команде тоже нужно это принять. Я, честно говоря, не ожидал такой реакции», — приводит слова защитника Sky Sports.

Александера-Арнолда освистали трибуны домашнего стадиона в матче против «Арсенала» (2:2) после объявления о своем уходе из клуба по окончании сезона.

По информации СМИ, защитник может продолжить карьеру в мадридском «Реале».