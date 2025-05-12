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    Слот: «Арсенал» реально способен доставить хлопот

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче с «Арсеналом» в 36-м туре чемпионата Англии. Встреча закончилась вничью 2:2.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Это был отличный матч, болельщикам во всем мире и на стадионе понравилось увиденное. Игра для нас не имела особого значения, поскольку в таблице все ясно, но на кону был престиж. Такой соперник реально способен доставить хлопот.

    Я узнал о команде не так много, поскольку именно эти игроки и выходили в основном на поле в этом сезоне. Знаю, насколько эти футболисты хороши, но мне понравилось, как они проявили сегодня силу духа. Они здорово сыграли», — приводит ВВС слова Слота.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Ливерпуль» ранее досрочно обеспечил себе чемпионство в АПЛ. «Арсенал» с 68 баллами идет на 2-й строчке в таблице.

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