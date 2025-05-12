Слот: «Арсенал» реально способен доставить хлопот

Главный тренер «Ливерпуля»высказался о матче с «Арсеналом» в 36-м туре чемпионата Англии. Встреча закончилась вничью 2:2.

«Это был отличный матч, болельщикам во всем мире и на стадионе понравилось увиденное. Игра для нас не имела особого значения, поскольку в таблице все ясно, но на кону был престиж. Такой соперник реально способен доставить хлопот.

Я узнал о команде не так много, поскольку именно эти игроки и выходили в основном на поле в этом сезоне. Знаю, насколько эти футболисты хороши, но мне понравилось, как они проявили сегодня силу духа. Они здорово сыграли», — приводит ВВС слова Слота.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Ливерпуль» ранее досрочно обеспечил себе чемпионство в АПЛ. «Арсенал» с 68 баллами идет на 2-й строчке в таблице.