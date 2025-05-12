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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    Писарев: Если у Кордобы что-то не получается, план «Б» не работает

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    Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре «Краснодара» в последних матчах РПЛ.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «Очень хорошая интрига в РПЛ. Как и в прошлом сезоне, наверное, всё будет решаться в последнем туре, что не может не радовать болельщиков.

    Как получилось, что в весенней части ЦСКА стал возмутителем спокойствия?
    — История повторяется. Армейцы хорошо проводят весну не первый сезон. Надо отдать должное Николичу за то, что, поменяв схему, не сильно обновив состав, ЦСКА мог бы включиться в "золотую" гонку, не растеряй такие очки, как дома с "Крыльями".

    У игроков "Краснодара", а конкретно у Кордобы, не получилась игра, но это ещё и центральные защитники ЦСКА ничего не дали сделать. Однако и Сперцяна не было видно, как обычно, про вингеров "Краснодара" все говорили, что это недостаточно сильные ребята, чтобы помогать в такой игре, когда не идёт у Кордобы. Если у него что-то не получается, план "Б" не работает. Из 10 передач вперёд — восемь-девять — в Кордобу», — сказал Писарев «Матч ТВ».

    После 28-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 61-м очком в активе.

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