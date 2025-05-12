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    КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в игре с «Динамо»

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    Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о повестке заседания по итогам матча 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:0).

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «По итогам матчам "Динамо" — "Спартак" рассмотрим тот факт, что главный тренер гостей Деян Станкович не пришел на послематчевое флеш-интервью и послематчевое интервью. Это нарушение технического регламента. Также футбольный клуб "Спартак" не обеспечил проход игроков через микст-зону, это нарушение регламента. По материал СМИ рассмотрим поведение главного тренера "Спартака" Станковича. Он приглашен на заседание.

    Рассмотрим неоднократный выход за пределы техзоны тренера "Спартака" Деяна Станковича, с выходом на поле, и исполняющего обязанности тренера "Динамо" Ролана Гусева, без выхода на поле. И неподобающего поведение гостей: четыре предупреждения у игроков и у двух официальных лиц», — сказал Григорьянц «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» после 28-го тура идет 4-м в таблице, набрав 53 очка. «Спартак» (51) находится на 5-й строчке.

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