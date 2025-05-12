КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в игре с «Динамо»

Глава КДК РФСвысказался о повестке заседания по итогам матча 28-го тура РПЛ между(2:0).

«По итогам матчам "Динамо" — "Спартак" рассмотрим тот факт, что главный тренер гостей Деян Станкович не пришел на послематчевое флеш-интервью и послематчевое интервью. Это нарушение технического регламента. Также футбольный клуб "Спартак" не обеспечил проход игроков через микст-зону, это нарушение регламента. По материал СМИ рассмотрим поведение главного тренера "Спартака" Станковича. Он приглашен на заседание.

Рассмотрим неоднократный выход за пределы техзоны тренера "Спартака" Деяна Станковича, с выходом на поле, и исполняющего обязанности тренера "Динамо" Ролана Гусева, без выхода на поле. И неподобающего поведение гостей: четыре предупреждения у игроков и у двух официальных лиц», — сказал Григорьянц «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» после 28-го тура идет 4-м в таблице, набрав 53 очка. «Спартак» (51) находится на 5-й строчке.