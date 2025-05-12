«Аталанта» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция

«Аталанта» и «Рома» сыграют между собой в заключительном матче 36-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Аталанта»

«Аталанта» ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда из Бергамо уверенно держит третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков после 35 туров. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали 20 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений. При этом бергамаски забили 71 мяч и пропустили лишь 31 — один из лучших показателей в чемпионате.

В прошлом туре «Аталанта» не оставила шансов аутсайдеру — на выезде была разгромлена «Монца» со счетом 4:0. Это уже третья победа бергамасков в четырех последних матчах: до этого они обыграли «Болонью» (2:0) и «Милан» (1:0), а также сыграли вничью с «Лечче» (1:1).

«Рома»

«Рома» располагается на шестом месте в турнирной таблице, которое на данный момент является проходным в Лигу конференций. Однако римляне не теряют надежды зацепиться за Лигу чемпионов — до четвертой строчки всего одно очко. На счету «желто-красных» 63 очка после 35 матчей: 18 побед, 9 ничьих и 8 поражений при разнице мячей 50:32.

Подопечные Клаудио Раньери набрали отличную форму и одержали три победы подряд с одинаковым счетом 1:0 — были повержены «Верона», «Интер» и «Фиорентина». Впечатляет и общая серия: «Рома» не проигрывает с декабря и уже 19 матчей подряд уходит с поля без поражений.

Личные встречи

Матч первого круга завершился гостевой победой «Аталантой» — 2:0.

В последних 10-ти встречах команда из Бергамо выиграла 6 раз, «Рома» оказалась сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.