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    «Аталанта» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 36-го тура Серии А «Аталанта» — «Рома»

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    «Рома»
    «Аталанта» и «Рома» сыграют между собой в заключительном матче 36-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Аталанта»

    «Аталанта» ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда из Бергамо уверенно держит третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков после 35 туров. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали 20 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений. При этом бергамаски забили 71 мяч и пропустили лишь 31 — один из лучших показателей в чемпионате.

    В прошлом туре «Аталанта» не оставила шансов аутсайдеру — на выезде была разгромлена «Монца» со счетом 4:0. Это уже третья победа бергамасков в четырех последних матчах: до этого они обыграли «Болонью» (2:0) и «Милан» (1:0), а также сыграли вничью с «Лечче» (1:1).

    «Рома»

    «Рома» располагается на шестом месте в турнирной таблице, которое на данный момент является проходным в Лигу конференций. Однако римляне не теряют надежды зацепиться за Лигу чемпионов — до четвертой строчки всего одно очко. На счету «желто-красных» 63 очка после 35 матчей: 18 побед, 9 ничьих и 8 поражений при разнице мячей 50:32.

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    • Подопечные Клаудио Раньери набрали отличную форму и одержали три победы подряд с одинаковым счетом 1:0 — были повержены «Верона», «Интер» и «Фиорентина». Впечатляет и общая серия: «Рома» не проигрывает с декабря и уже 19 матчей подряд уходит с поля без поражений.

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился гостевой победой «Аталантой» — 2:0.

    В последних 10-ти встречах команда из Бергамо выиграла 6 раз, «Рома» оказалась сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Рома» с коэффициентом 2.04.

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