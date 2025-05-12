Арсен Захарян больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы

В пресс-службеподтвердили, что российский полузащитникне сыграет больше в текущем сезоне.

Как сообщили в клубе, Захарян продолжает восстановление после рецидива травмы четырехглавой мышцы бедра и занимается по индивидуальной программе.

«Он будет работать в общей группе, если все будет хорошо. До конца сезона осталось 10 дней. Сыграет ли он еще в этом сезоне? Он не примет участия в играх текущего сезона. Риск не нужен» — говорится в заявлении испанского клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» всего четыре матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Последний раз он выходил на поле 23 февраля.

После 33 туров «Реал Сосьедад» занимает 11-е место в Ла Лиге с 42 очками. Контракт Захаряна с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.