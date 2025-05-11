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    «Ноттингем» не смог дома победить «Лестер»

    «Ноттингем» — «Лестер»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Ноттингем Форест» на своем поле не смог переиграть «Лестер» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги — 2:2.

    Крис Вуд
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    Крис Вуд

    На 16-й минуте Конор Коади вывел «лис» вперед. Через 9 минут Морган Гиббс-Уайт с передачи Антони Эланги восстановил статус-кво на поле.

    «Ноттингем» вышел вперед на 56-й минуте, когда Крис Вуд замкнул передачу Гиббса-Уайта, но «Лестер» смог отыграться на 81-й минуте после точного удара Факундо Буонанотте.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Лестер 2:2
    Голы: 0:1 Конор Коди (16'), 1:1 Морган Гиббз-Уайт (25'), 2:1 Крис Вуд (56'), 2:2 Факундо Буонанотте (81') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Морато, Неко Уильямс, Ола Эйна, Ибраим Сангаре (Тайво Авонийи, 83'), Эллиот Андерсон (Жота Силва, 90'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 74'), Морган Гиббз-Уайт, Энтони Эланга, Крис Вуд Лестер: Якуб Столарчик, Ваут Фас, Конор Коди, Джеймс Джастин, Билаль эль-Ханнус (Калеб Околи, 90'), Кейси Макатир (Джереми Монга, 77'), Оливер Скипп (Бубакари Сумаре, 60'), Вильфред Ндиди, Люк Томас (Виктор Кристансен, 77'), Джейми Варди, Джордан Айю (Факундо Буонанотте, 61') Предупреждения: Джеймс Джастин (39'), Люк Томас (58'), Морато (60'), Ола Эйна (69'), Эллиот Андерсон (73'), Факундо Буонанотте (79')

    «Лесники» сейчас идут седьмыми в таблице АПЛ с 62 очками. «Лестер» покинул элитный дивизион с 22 очками.

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