«Ноттингем» не смог дома победить «Лестер»

на своем поле не смог переигратьв матче 36-го тура английской Премьер-лиги — 2:2.

На 16-й минуте Конор Коади вывел «лис» вперед. Через 9 минут Морган Гиббс-Уайт с передачи Антони Эланги восстановил статус-кво на поле.

«Ноттингем» вышел вперед на 56-й минуте, когда Крис Вуд замкнул передачу Гиббса-Уайта, но «Лестер» смог отыграться на 81-й минуте после точного удара Факундо Буонанотте.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Лестер 2:2 Голы: 0:1 Конор Коди (16'), 1:1 Морган Гиббз-Уайт (25'), 2:1 Крис Вуд (56'), 2:2 Факундо Буонанотте (81') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Морато, Неко Уильямс, Ола Эйна, Ибраим Сангаре (Тайво Авонийи, 83'), Эллиот Андерсон (Жота Силва, 90'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 74'), Морган Гиббз-Уайт, Энтони Эланга, Крис Вуд Лестер: Якуб Столарчик, Ваут Фас, Конор Коди, Джеймс Джастин, Билаль эль-Ханнус (Калеб Околи, 90'), Кейси Макатир (Джереми Монга, 77'), Оливер Скипп (Бубакари Сумаре, 60'), Вильфред Ндиди, Люк Томас (Виктор Кристансен, 77'), Джейми Варди, Джордан Айю (Факундо Буонанотте, 61') Предупреждения: Джеймс Джастин (39'), Люк Томас (58'), Морато (60'), Ола Эйна (69'), Эллиот Андерсон (73'), Факундо Буонанотте (79')

«Лесники» сейчас идут седьмыми в таблице АПЛ с 62 очками. «Лестер» покинул элитный дивизион с 22 очками.