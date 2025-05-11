«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Факела» в гостевом матче

В 28-м туре Российской Премьер-лигина своём поле уступилсо счётом 0:1.

Единственный гол был забит на 22-й минуте: Сергей Пиняев стремительно прошёл по левому флангу и отдал точную передачу в центр штрафной на Дмитрия Воробьева. Нападающий «Локомотива» принял мяч и уверенно пробил низом в угол ворот, не оставив вратарю «Факела» шансов.

Вскоре после этого «Факел» сумел отправить мяч в сетку, однако гол Алексея Каштанова был отменён из-за офсайда — решение подтвердил VAR.

Во втором тайме «Факел» активизировался и создал несколько опасных моментов у ворот гостей, но оборона «Локомотива» и вратарь Антон Митрюшкин действовали надежно.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Локомотив 0:1 Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (22'), 0:2 Георгий Гонгадзе (45'), 0:3 Георгий Гонгадзе (55') Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Мохамед Браими (Никита Моцпан, 46'), Ильнур Альшин (Даниэль Мишкич, 64'), Вячеслав Якимов (Ивлев Андрей, 64'), Ираклий Квеквескири, Александр Ломовицкий, Владимир Ильин (Николай Гиоргобиани, 74'), Алексей Каштанов (Белайди Пуси, 46') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Лукас Фассон, Сезар Монтес, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Дмитрий Воробьёв (Тимур Сулейманов, 76')

После этого тура «Локомотив» занимает шестое место в таблице. «Факел» остается на последней строчке и продолжает отчаянную борьбу за выживание.