Колыванов похвалил ЦСКА по итогам матча с «Краснодаром»

Российский тренероценил победув матче с(1:0).

«ЦСКА надо похвалить за матч с "Краснодаром". Молодцы! Команда великолепно проводит весеннюю часть чемпионата. Я бы не стал говорить, что победа была с натяжкой. У "Краснодара" было несколько моментов в первом тайме, но Акинфеев стал героем и спас команду от гола.

Вроде "Краснодар" близко к победе, но впереди сложнейший матч с "Оренбургом", а потом Динамо», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 61-м очком в активе. ЦСКА — на 3-й позиции (55 баллов).