Экс-игрок «Локомотива» Гуренко — о возвращении Семина: Чем Палыч хуже?

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Нельзя зарекаться. Анчелотти же работает, трофеи выигрывает. Чем Палыч хуже? Было бы доверие со стороны Локомотива», — приводит слова Гуренко «Чемпионат».
Гуренко напомнил, что Семин является самым титулованным тренером в истории клуба: под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и трижды завоевывал Суперкубок России.
На данный момент «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.