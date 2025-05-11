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    Экс-игрок «Локомотива» Гуренко — о возвращении Семина: Чем Палыч хуже?

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    Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном возвращении Юрия Семина на пост главного тренера московского клуба.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Нельзя зарекаться. Анчелотти же работает, трофеи выигрывает. Чем Палыч хуже? Было бы доверие со стороны Локомотива», — приводит слова Гуренко «Чемпионат».

    Гуренко напомнил, что Семин является самым титулованным тренером в истории клуба: под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и трижды завоевывал Суперкубок России.

    На данный момент «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

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