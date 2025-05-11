Экс-игрок «Локомотива» Гуренко — о возвращении Семина: Чем Палыч хуже?

Бывший полузащитникподелился мнением о возможном возвращениина пост главного тренера московского клуба.

«Нельзя зарекаться. Анчелотти же работает, трофеи выигрывает. Чем Палыч хуже? Было бы доверие со стороны Локомотива», — приводит слова Гуренко «Чемпионат».

Гуренко напомнил, что Семин является самым титулованным тренером в истории клуба: под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и трижды завоевывал Суперкубок России.

На данный момент «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.