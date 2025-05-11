Артета: Наша игра в первом тайме была далека от нашего уровня, так не может продолжаться

Главный тренеррезко высказался о первом тайме матча против(2:2), назвав игру своей команды до перерыва далекой от стандартов клуба.

«Когда команда играет подобным образом, это моя вина. Дело не в игроках. Дело во всех нас. Никто не принимает эти стандарты. Наша игра в первом тайме была далека от нашего уровня, так не может продолжаться. Мы отреагировали — прекрасно, но это неприемлемо», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В первом тайме «Арсенал» пропустил два быстрых гола от Коди Гакпо и Луиса Диаса, но после перерыва сумел переломить ход встречи: отличились Габриэль Мартинелли и Микель Мерино.

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После 36 туров «Арсенал» с 68 очками занимает второе место, опережая «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» в борьбе за серебро.