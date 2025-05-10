Фабрегас стал лучшим тренером апреля в Серии А

Испанский наставник, возглавляющий сейчас, получил приз лучшего тренера итальянской Серии А по итогам апреля.

«Апрель стал месяцем превосходной работы, проделанной Фабрегасом и "Комо". Четыре победы в четырех матчах, что ранее "Комо" делал в серии А только один раз — в 1952 году. Восемь забитых и только один пропущенный мяч, но прежде всего стабильность», — цитирует официальный сайт лиги слова гендиректора серии А Луиджи Де Сьерво.

Награду Фабрегас получит перед игрой 36-го тура Серии А против «Кальяри» 10 мая.

Календарь и таблица Серии А

В настоящий момент «Комо» идет на 10-м месте в Серии А с 45 очками. В прошлом сезоне команда играла в Серии В.