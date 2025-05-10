Адиев: Во втором тайме игра потеряла цельность, но с помощью замен смогли забить мяч

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал ничью в матче 28-го тура РПЛ против(1:1).

«Мы приспосабливались к искусственному полю, допускали технические ошибки. Во втором тайме игра потеряла цельность, но с помощью замен нам удалось сравнять счет. Могли забить и второй мяч. Какая из команд была ближе к победе? У обеих были шансы», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба.

После этой ничьей «Химки» набрали 26 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-черные не могут одержать победу уже шесть матчей подряд.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В следующем туре команда Магомеда Адиева сыграет дома против «Рубина» 17 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.