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    «Милан»«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
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    Губерниев высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

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    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Если "Краснодар" обыграет ЦСКА, то станет чемпионом. Но, во первых, это ещё надо сделать. Во-вторых, ЦСКА является очень неуступчивым соперником, особенно сейчас, когда команда выглядит весьма неплохо.

    В любом случае победа над армейцами откроет "Краснодару" дорогу, вымощенную из желтого кирпича в Изумрудный город. Но если что-то пойдет не так, "Зенит" может выиграть чемпионат», — цитирует Губерниева издание «ВсеПроСпорт».

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  • Сегодня

    • После 27-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 57-ю баллами.

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