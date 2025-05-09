Губерниев высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Спортивный комментаторподелился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Если "Краснодар" обыграет ЦСКА, то станет чемпионом. Но, во первых, это ещё надо сделать. Во-вторых, ЦСКА является очень неуступчивым соперником, особенно сейчас, когда команда выглядит весьма неплохо.

В любом случае победа над армейцами откроет "Краснодару" дорогу, вымощенную из желтого кирпича в Изумрудный город. Но если что-то пойдет не так, "Зенит" может выиграть чемпионат», — цитирует Губерниева издание «ВсеПроСпорт».

После 27-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 57-ю баллами.