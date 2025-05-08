Слишкович: Очень жаль Москвичева

Наставник «Оренбурга»высказался о травме вратаря

20-летний голкипер получил разрыв крестообразных связок колена в матче 27-го тура с «Локомотивом» (1:1).

«Мне очень жаль, что это случилось с Богданом. К сожалению, такие моменты бывают у многих футболистов.

Я считаю, что он очень сильный и профессиональный парень, так что не сомневаюсь, что он вернется быстрее, чем сказали врачи, и сильнее», — сказал Слишкович в интервью пресс-службе «Оренбурга».

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В текущем сезоне Москвичев провел 22 матча во всех турнирах, пропустил 43 гола и дважды отыграл на ноль.