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    Палладино: Вместе с нашими болельщиками отдадим все силы, чтобы вывести «Фиорентину» в финал

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    Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги конференций против «Бетиса».

    Раффаэле Палладино
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    Раффаэле Палладино

    «Вместе с нашими болельщиками мы постараемся отдать все силы, чтобы вывести "Фиорентину" в финал. Мы проанализировали первый матч. Это была отличная игра против сильной команды. Мы можем и должны играть лучше технически, и мы способны доставить им проблемы. Команда заряжена, и болельщики придадут нам сил», — цитирует Палладино пресс-служба УЕФА.

    Встреча состоится сегодня, 8 мая, и начнется в 22:00 мск. В первой игре «Бетис» победил со счетом 2:1. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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