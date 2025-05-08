Палладино: Вместе с нашими болельщиками отдадим все силы, чтобы вывести «Фиорентину» в финал

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги конференций против

«Вместе с нашими болельщиками мы постараемся отдать все силы, чтобы вывести "Фиорентину" в финал. Мы проанализировали первый матч. Это была отличная игра против сильной команды. Мы можем и должны играть лучше технически, и мы способны доставить им проблемы. Команда заряжена, и болельщики придадут нам сил», — цитирует Палладино пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится сегодня, 8 мая, и начнется в 22:00 мск. В первой игре «Бетис» победил со счетом 2:1. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.