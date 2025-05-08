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    Канчельскис: Шансы «ПСЖ» и «Интера» — 50 на 50

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    Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Это финал, одна игра, две интересные команды, поэтому здесь сложно ответить, кто фаворит. "ПСЖ" впервые за долгое время вышел в финал. "Интер" уже играл в финале. Будет интересно посмотреть.

    Шансы 50 на 50. Это футбол. Будем рады, если Матвей Сафонов выиграет требл в свой первый сезон. Это будет великолепно. На воротах всё-таки будет стоять Доннарумма, если не какие-то обстоятельства. Но у Сафонова будущее есть. Я думаю, что он может стать вратарём номер один. Почему бы нет?» —цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Финал Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ» состоится 31 мая в Мюнхене.

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