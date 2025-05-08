Канчельскис: Шансы «ПСЖ» и «Интера» — 50 на 50

Известный российский экс-футболиствысказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между

«Это финал, одна игра, две интересные команды, поэтому здесь сложно ответить, кто фаворит. "ПСЖ" впервые за долгое время вышел в финал. "Интер" уже играл в финале. Будет интересно посмотреть.

Шансы 50 на 50. Это футбол. Будем рады, если Матвей Сафонов выиграет требл в свой первый сезон. Это будет великолепно. На воротах всё-таки будет стоять Доннарумма, если не какие-то обстоятельства. Но у Сафонова будущее есть. Я думаю, что он может стать вратарём номер один. Почему бы нет?» —цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ» состоится 31 мая в Мюнхене.