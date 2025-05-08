Хакими прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

Защитниквысказался о победе своей команды в полуфинале Лиги чемпионов противпо сумме 2-х встреч (1:0 и 2:1).

«Это потрясающе. Посмотрите на эту атмосферу… мы очень много работали ради этого момента. Многие не верили в нас, но мы много работали. Мы — семья и мы заслуживаем этого момента.

Все болельщики, парижане, наши семьи, все, кто поддерживал нас… мы очень гордимся этим матчем. Луис Энрике проделал невероятную работу. С тех пор как он пришел в ПСЖ, ему потребовался год, чтобы создать отличную команду. За всем этим стоит огромная работа. Он гений», — приводит слова Хакими RMC Sport.

В финале Лиги чемпионов ПСЖ встретится с «Интером».