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    Хакими прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

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    Защитник ПСЖ Ашраф Хакими высказался о победе своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против «Арсенала» по сумме 2-х встреч (1:0 и 2:1).

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    «Это потрясающе. Посмотрите на эту атмосферу… мы очень много работали ради этого момента. Многие не верили в нас, но мы много работали. Мы — семья и мы заслуживаем этого момента.

    Все болельщики, парижане, наши семьи, все, кто поддерживал нас… мы очень гордимся этим матчем. Луис Энрике проделал невероятную работу. С тех пор как он пришел в ПСЖ, ему потребовался год, чтобы создать отличную команду. За всем этим стоит огромная работа. Он гений», — приводит слова Хакими RMC Sport.

  • «ПСЖ» — «Арсенал» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «ПСЖ» вышел в финал Лиги Чемпионов
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    • В финале Лиги чемпионов ПСЖ встретится с «Интером».

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